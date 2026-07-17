Nella notte, Ferrara ha registrato oltre cento segnalazioni di danni causati da un’intensa ondata di pioggia. Alberi sono caduti, molte strade sono state invase dall’acqua e ci sono stati blackout diffusi. La città si è trovata in difficoltà a causa del maltempo, che ha provocato disagi in diverse zone. Nessuna vittima segnalata. La situazione si sta ancora valutando, mentre le squadre di emergenza sono al lavoro per ripristinare la normalità.

Ferrara, l’altra sera, ha fatto i conti con un maltempo violento: alberi caduti, blackout diffusi e strade allagate in più zone. Le tantissime segnalazioni giunte anche ai canali social del Comune e del sindaco sono state fondamentali per le squadre al lavoro, per aiutare a capire dove intervenire e condividere informazioni in tempo reale per la sicurezza di tutti. L’evento atmosferico dell’altra sera ha avuto un’intensità straordinaria. Ferrara ha registrato un picco di 53.4 mm di pioggia in poco tempo secondo le rilevazioni regionali riportate sul sito ufficiale per l’allerta meteo gestito dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da Arpae. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una città messa in ginocchio. Superate le cento segnalazioni: "Picco di pioggia in poche ore"

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