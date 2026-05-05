Massa sott’acqua per il maltempo | oltre 100 mm di pioggia in poche ore Fosso esonda e blocca ambulanza

A Massa Carrara, il maltempo ha portato oltre 100 millimetri di pioggia in poche ore, causando allagamenti diffusi e strade impraticabili. In via Bondano, un fosso esondato ha bloccato un’ambulanza, impedendo il passaggio. La città si è trovata sotto una forte pioggia che ha provocato danni e disagi in diverse zone. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e ripristinare la viabilità.

Un vero e proprio diluvio su Massa Carrara ha provocato allagamenti diffusi e strade impraticabili. Critica la situazione in via Bondano, dove un’ambulanza è rimasta bloccata dall’acqua. Vigili del fuoco intervenuti per soccorrere un paziente e portarlo a mano al mezzo. Situazione critica, comunque, in tutta la Toscana.🔗 Leggi su Fanpage.it

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