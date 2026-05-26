Il match tra Arnaldi e Griekspoor è terminato con il punteggio di 6-7, 6-3 dopo oltre due ore di gioco. La partita riprenderà tra circa tre minuti, senza l’applicazione della heat policy. Si giocherà al meglio di due set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:18 Tra circa 3? si riprenderà, la heat policy non è in atto. Arnaldi-Griekspoor 7-6(9), 3-6! Escono entrambi i giocatori dal campo, 130? di gioco: parte un due su tre, Ricordiamo i problemi al piede dell’olandese. Occasione veramente ghiotta per il sanremese! 6-3 E allora, finisce qui nel migliore dei modi il 2° set. Griekspoor ha ancora accorciato i punti, segno che non rimarrà a scambiare troppo da fondocampo. 40-A In rete la palla corta dopo il servizio. Set point n.3! 40-40 Si torna pari. A-40 Non risponde Arnaldi. DUE ORE DI GIOCO! 40-40 Si resta in un game delicatissimo, serviremmo per primi nel 3° set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-7, 6-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: superate le due ore di gioco, inizia un 2 su 3!

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Griekspoor vs Arnaldi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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