Un robot sottomarino studierà le acque tra Fiumicino e Ostia

Un robot sottomarino effettuerà studi nelle acque tra Fiumicino e Ostia per quarantotto ore. La sonda ad alta tecnologia esplorerà i fondali lungo questa tratta, raccogliendo dati ambientali. L’operazione mira a ottenere informazioni ecologiche utili per analizzare lo stato del mare in quella zona. Le attività sono programmate per un periodo di due giorni, senza coinvolgimento diretto di altre strutture o enti pubblici.

Fiumicino, 17 luglio 2026 – Il mare davanti alla costa romana diventa un laboratorio scientifico a cielo aperto per quarantotto ore. Una sonda sottomarina ad alta tecnologia perlustrerà i fondali nel tratto compreso tra Fiumicino e Ostia, dando il via a una campagna di misurazione ambientale mirata a raccogliere dati ecologici fondamentali. L’iniziativa fa capo al dipartimento di scienze ecologiche e biologiche dell’Università degli Studi della Tuscia. I ricercatori utilizzeranno un siluro oceanografico ad alta precisione, una piattaforma in grado di muoversi autonomamente lungo la colonna d’acqua sfruttando le variazioni di galleggiamento. La campagna di monitoraggio prevede un percorso specifico che si snoda tra un punto di inizio, un’area di risalita e un punto finale di recupero situato a circa otto miglia marine dalla costa. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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