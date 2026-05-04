Droga alcol e furti tra Fiumicino Fregene e Ostia | 9 arresti

Nel corso dell’ultimo fine settimana, tra Ostia, Fiumicino e Fregene, sono stati eseguiti nove arresti legati a reati di droga, alcol e furto. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell’ordine in diverse zone della zona costiera, portando al fermo di persone ritenute responsabili di vari illeciti. Le autorità hanno sequestrato sostanze stupefacenti e oggetti rubati, evidenziando un’attività di controllo intensificata in queste aree.

Ostia e Fiumicino, 4 maggio 2026 – Nel corso dell’ultimo fine settimana, in concomitanza con il ponte festivo del 1° Maggio, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno attuato un massiccio servizio di controllo del territorio lungo le zone litoranee di Ostia, Fiumicino e Fregene, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’operazione, volta a incrementare la percezione di sicurezza e a contrastare la criminalità predatoria, lo spaccio di stupefacenti e gli eccessi della “mala movida”, ha portato a un bilancio di 9 persone arrestate e 17 denunciate a piede libero.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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