Nella zona che comprende Ostia e Fiumicino, i carabinieri hanno effettuato un’operazione che ha portato all’arresto di otto persone e al sequestro di droga nascosta in un frigorifero. Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno scoperto sostanze stupefacenti celate all’interno di un apparecchio domestico. Tre dei sospettati sono stati catturati durante i controlli a tappeto, mentre altri sono stati arrestati sul luogo dell’intervento.

? Punti chiave Come hanno fatto i carabinieri a scovare la droga nel frigorifero?. Chi sono i tre ricercati catturati durante il controllo a tappeto?. Quali attività commerciali hanno effettuato allacciamenti elettrici abusivi?. Perché è stato necessario l'intervento dell'elicottero di Pratica di Mare?.? In Breve Sequestrati 540 grammi di hashish, cocaina e crack tra Ostia e Fiumicino.. Due ristoranti e un supermercato denunciati per allacciamenti abusivi alle cabine Enel.. Operazione scattata dopo la bomba carta avvenuta sabato davanti al negozio di Carlo Bosio.. Identificati tre ricercati con ordini di carcerazione tra i 121 controllati.. Otto arresti e otto denunce tra Ostia e Fiumicino dopo un massiccio controllo delle forze dell’ordine che ha coinvolto 121 persone e oltre 60 veicoli nell’area del litorale romano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz tra Ostia e Fiumicino: 8 arresti e droga nel frigorifero

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