Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 20 luglio 2026. Nella puntata precedente del 17 luglio 2026. Preoccupati per la tendenza di Jimmy a isolarsi, Niko e Manuela riescono a convincerlo a fissare un appuntamento dallo psicologo; ma il ragazzo, tutt’altro che convinto, compie una mossa che potrebbe complicare tutto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 20 luglio 2026: la decisione che sconvolge la vita

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Un posto al sole, anticipazioni 20-24 luglio 2026: Rossella riceve una proposta decisiva

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