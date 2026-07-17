Un posto al sole le anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2026 | la decisione di Micaela sconvolge

Da dilei.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 20 al 24 luglio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana. Nelle puntate precedenti. Quando la Procura decide di indagare sul furto... 🔗 Leggi su Dilei.it

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