Il 10 luglio 2026, Alberto propone una soluzione che permette ad Anna di risolvere una questione in sospeso. La scena si svolge in un contesto domestico, con i personaggi principali coinvolti in un confronto diretto. La proposta di Alberto viene accettata e sblocca la situazione, portando a una svolta nelle dinamiche tra i protagonisti. La puntata viene trasmessa venerdì sera, come di consueto, e vede una scena chiave tra i personaggi coinvolti.

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 10 luglio 2026. Nella puntata precedente del 9 luglio 2026. Nella puntata di giovedì 9 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Alberto riesce a farsi dire da Anna dove si trova e, contro la sua volontà, parte per raggiungerla. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 10 luglio 2026: la proposta di Alberto che sblocca Anna

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