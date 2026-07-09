Un posto al sole le anticipazioni del 10 luglio 2026 | la proposta di Alberto che sblocca Anna
Il 10 luglio 2026, Alberto propone una soluzione che permette ad Anna di risolvere una questione in sospeso. La scena si svolge in un contesto domestico, con i personaggi principali coinvolti in un confronto diretto. La proposta di Alberto viene accettata e sblocca la situazione, portando a una svolta nelle dinamiche tra i protagonisti. La puntata viene trasmessa venerdì sera, come di consueto, e vede una scena chiave tra i personaggi coinvolti.
Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 10 luglio 2026. Nella puntata precedente del 9 luglio 2026. Nella puntata di giovedì 9 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Alberto riesce a farsi dire da Anna dove si trova e, contro la sua volontà, parte per raggiungerla. 🔗 Leggi su Dilei.it
Un Posto al Sole, anticipazioni 29 giugno-3 luglio 2026: addio tra Damiano ed Eduardo
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Alberto riesce a far abbassare le difese di Anna e le propone di affrontare insieme il suo passato: i due sono pronti a vivere davvero la loro storia? Ultimo appuntamento settimanale con Un Posto al Sole, la soap di Rai Tre che continua a seguire le vicende di facebook
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