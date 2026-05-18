Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in programma il 19 maggio, Greta si avvicina a Ferri con l’obiettivo di esercitare pressione su di lui. Nel frattempo, Marina cerca di allontanare Greta dalla sua vita, tentando di escluderla da alcune questioni. La soap, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 20, continuerà a mostrare i rapporti complicati tra i personaggi e le tensioni che si sviluppano nelle loro vicende quotidiane.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, la soap di Rai Tre che ci tiene compagnia da trent'anni. Nell' episodio di martedì 19 maggio, Marina continuerà a muoversi per allontanare Greta da Roberto, dato che ultimamente considera che i due ex siano fin troppo vicini. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. L'appuntamento è alle 20.50 sulla terza rete Rai, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Dov'eravamo rimasti Marina, sempre più gelosa, cerca di separare Roberto e Greta e di far uscire definitivamente la donna dalle loro vite. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 19 maggio: Greta fa pressione su Ferri, Marina prova a tagliarla fuori

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