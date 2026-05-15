Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 18 al 22 maggio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana. Nelle puntate precedenti. Turbata da un incubo che riapre ombre sul passato, Serena si trova a dover decidere se confidarsi con Manuela, che contemporaneamente organizza il primo incontro tra Jimmy e il “nuovo” nonno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni dal 18 al 22 maggio 2026: Marina trama contro Greta e Cristina è sedotta

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Un posto al sole anticipazioni 4-8 maggio 2026: Alberto diviso tra Anna e Gianluca

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