Quella che doveva essere soltanto un’importante esperienza professionale si trasforma per Rossella in un momento decisivo. La proposta ricevuta dal dottor Marquez la porta a valutare nuove possibilità per il suo futuro. Tra ambizioni professionali e scelte personali, la giovane dottoressa dovrà capire quale direzione prendere nei prossimi mesi. Le prossime puntate di Un posto al sole porteranno in primo piano una situazione familiare sempre più difficile da gestire. Al centro delle tensioni ci saranno ancora una volta Micaela, Niko e Manuela, protagonisti di un confronto destinato ad avere conseguenze importanti. Dopo aver appreso da Jimmy quali siano realmente i progetti e le intenzioni di Niko e Manuela, Micaela non resterà a guardare. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Un posto al sole, anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2026: Rossella di fronte a una svolta!

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Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 02 Al 06 Febbraio 2026: Eduardo finge amore!

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