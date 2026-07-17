Alle 19, nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale, viene presentata l’Overlook Filmmaking Academy, una nuova scuola di cinema. Il progetto trasforma il laboratorio di filmmaking in un’accademia indipendente sul territorio. La scuola sarà situata in città e offrirà corsi di formazione nel settore cinematografico. L’evento segna l’avvio ufficiale di questa iniziativa, che mira a formare nuovi professionisti nel campo del cinema.

Da laboratorio di filmmaking a un’accademia indipendente di cinema sul territorio. È il percorso di Ovelook che stasera alle 19 nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale presenterà la propria Filmmaking Academy, che nascerà proprio in città. L’incontro servirà a illustrare il programma formativo per l’anno accademico 20262027, che inizierà il 20 ottobre. Previsto anche un dibattito dedicato alla cultura cinematografica e al cinema contemporaneo con Tommaso Vignoli, divulgatore ed esperto, in arte Cine Distopic. L’idea di fondare un’accademia da parte di Overlook nasce dopo tre anni di attività tra la provincia di Massa Carrara e di La Spezia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un nuovo centro per studiare cinema. Ecco ’Overlook Filmmaking Academy’

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