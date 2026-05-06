All’università della Campania Luigi Vanvitelli è stato istituito il Centro di Ricerca su Inquinamento Ambientale e Malattie Cardiovascolari (CIAMC). La struttura si occupa di studiare gli effetti delle nanoplastiche sull’ambiente e sulla salute umana, con particolare attenzione alle possibili correlazioni tra inquinamento e patologie cardiovascolari. L’obiettivo è approfondire la conoscenza di queste sostanze per valutare eventuali rischi e sviluppare strategie di prevenzione.

All’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” nasce il Centro di ricerca su inquinamento ambientale e malattie cardiovascolari (Ciamc), un’iniziativa che mette al centro un tema finora ai margini della pratica clinica: il legame tra esposizione agli inquinanti e salute del cuore. Il nuovo centro, che ha come direttore scientifico del Ciamc il professor Raffaele Marfella, si muove lungo una linea di ricerca che intreccia cardiologia, biologia molecolare, imaging avanzato e spettroscopia. L’obiettivo è ricostruire come micro e nanoplastiche, ormai presenti nell’aria, nell’acqua e nella catena alimentare, possano arrivare fino ai tessuti umani e inserirsi nei processi biologici.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Vanvitelli, un centro per studiare gli effetti delle nanoplastiche

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