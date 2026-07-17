Un mini-drone per riconoscere ed eliminare le zanzare in volo | Tornyol è un vero cacciatore a ultrasuoni

Notizia in breve

Una startup francese sta sviluppando un mini-drone dotato di ultrasuoni, progettato per individuare ed eliminare le zanzare in volo senza l’uso di pesticidi. Il dispositivo è ancora in fase di progettazione e il lancio sul mercato è previsto per il 2027, con un prezzo superiore a 1.000 euro. Il drone funzionerà riconoscendo le zanzare e neutralizzandole tramite segnali ultrasuoni.