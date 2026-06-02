ASUS sta sperimentando una tecnologia che potrebbe eliminare le ventole dai Mini PC AI. Attualmente, la principale limitazione di questi dispositivi non è più la capacità dei processori, ma la gestione del calore prodotto durante l’uso. La tecnologia in fase di sviluppo mira a ridurre o eliminare il bisogno di sistemi di raffreddamento attivi, come le ventole, per migliorare le dimensioni e l’efficienza dei mini computer.

Nei moderni Mini PC AI, il limite non è più la potenza del processore. È il calore che quella potenza genera. ASUS NUC 16 Pro — presentato a marzo 2026 — monta fino a un Intel Core Ultra X9 con TDP di 65W, una NPU dedicata da 50 TOPS, e un chip grafico integrato Intel Arc B390. Tutto questo dentro un chassis da 0,7 litri. La combinazione di CPU, NPU e GPU che lavorano in parallelo su workload di inferenza AI genera picchi termici distribuiti su zone diverse della scheda madre, in uno spazio in cui non c’è letteralmente posto per soluzioni di raffreddamento più aggressive. Il risultato documentato in alcune recensioni è eloquente: durante test in modalità Performance, il sistema è stato descritto da alcuni utenti come un “mini jet engine”. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - ASUS sta testando una tecnologia che potrebbe eliminare le ventole dai Mini PC AI

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ASUS Zenbook Duo 2026 Unboxing: Dual Screen Laptops Are Finally Worth It

Notizie e thread social correlati

ASUS NUC 15 PRO+: alla prova il PC compatto di ASUS con Intel Core Ultra9 285HRecentemente è stato testato il nuovo ASUS NUC 15 PRO+, un piccolo computer compatto dotato di processore Intel Core Ultra9 285H.

Instagram sta testando una versione Plus a pagamento: si potranno visualizzare le Storie di nascostoInstagram sta sperimentando una versione a pagamento chiamata Plus, che permette agli utenti di visualizzare le Storie senza essere riconosciuti.