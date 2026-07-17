un mese di cantieri nel cuore del borgo disagi in vista

Da mercoledì inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria in via Bergamo e nella parte sud di piazza Fumagalli, coinvolgendo un arco di tempo di un mese. Durante questo periodo, la viabilità nel centro storico sarà soggetta a disagi a causa delle attività di cantiere. Le operazioni interesseranno le aree centrali del borgo, con conseguenti modifiche alle strade e ai percorsi abituali. Nessuna indicazione specifica sulle deviazioni o sui percorsi alternativi.

Un mese di cantieri nel cuore del borgo con inevitabili ripercussioni sulla viabilità. Da mercoledì prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria di via Bergamo e della porzione sud di piazza Fumagalli. Fino al 16 agosto, salvo imprevisti, sarà chiuso uno dei principali assi del centro storico. La scelta del periodo non è affatto casuale. L’Amministrazione ha programmato l’intervento proprio nelle settimane centrali dell’estate, "approfittando del calo fisiologico dei flussi di traffico dovuto alle ferie e alla chiusura delle scuole". Una strategia pensata per ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione stradale e limitare il più possibile i disagi per i commercianti della zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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