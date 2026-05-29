Nel centro storico di un comune, sono stati avviati 22 cantieri per interventi di riqualificazione, finanziati con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Le opere pubbliche si estendono su tutto il territorio comunale, coinvolgendo diverse zone del borgo. Il progetto di rigenerazione urbana prevede interventi di riqualificazione e miglioramento degli spazi pubblici, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale e migliorare la qualità della vita dei residenti.

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© Anteprima24.it - Rilancio del borgo di Sanza, 22 cantieri nel centro storico con fondi Pnrr

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