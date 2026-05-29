Rilancio del borgo di Sanza 22 cantieri nel centro storico con fondi Pnrr
Nel centro storico di un comune, sono stati avviati 22 cantieri per interventi di riqualificazione, finanziati con fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Le opere pubbliche si estendono su tutto il territorio comunale, coinvolgendo diverse zone del borgo. Il progetto di rigenerazione urbana prevede interventi di riqualificazione e miglioramento degli spazi pubblici, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio locale e migliorare la qualità della vita dei residenti.
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