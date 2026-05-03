Cheremule si rinnova | 5 milioni per 10 cantieri nel borgo del Meilogu

Cheremule si prepara a interventi di riqualificazione con un investimento di cinque milioni di euro destinato a dieci cantieri nel centro storico. I lavori coinvolgeranno varie zone del borgo, interessando principalmente aree pubbliche e strade. La popolazione locale, composta da circa 377 persone, potrà vedere modifiche nelle vie e negli spazi pubblici nel corso dei prossimi mesi. I cantieri sono stati annunciati ufficialmente e i lavori sono programmati per partire a breve.

? Cosa scoprirai Come cambierà la vita quotidiana dei 377 abitanti del borgo?. Quali aree del centro storico saranno trasformate dai nuovi cantieri?. Come verranno utilizzati i fondi per il patrimonio UNESCO?. Perché l'investimento punta a frenare il declino demografico locale?.? In Breve Oltre 250 mila euro destinati alla manutenzione dell'agro e delle strade rurali.. 600 mila euro per la valorizzazione della pineta e un nuovo parco urbano.. Milione di euro per la gestione del Parco dei petroglifi patrimonio UNESCO.. Ampliamento del cimitero con l'aggiunta di 45 nuovi posti per la comunità.. Circa cinque milioni di euro finanziano il radicale rinnovamento di Cheremule, dove oltre dieci cantieri trasformeranno il volto del piccolo borgo del Meilogu nei prossimi mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cheremule si rinnova: 5 milioni per 10 cantieri nel borgo del Meilogu Notizie correlate Cagliari, viale Trieste si rinnova: 10,5 milioni per il progettoLa Giunta di Cagliari ha approvato il progetto esecutivo per la trasformazione del secondo lotto di viale Trieste, un intervento che coinvolgerà... Bari si rinnova: al via i tour pubblici tra i cantieri del futuroL’amministrazione di Bari avvia mercoledì 8 aprile il programma denominato Bari in progress, un itinerario di incontri pubblici volti a spiegare ai...