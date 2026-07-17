Un blues all’italiana all’Osteria
Questa sera alle 21.30, all’Osteria dei Gati Mati in via Badaloni, si terrà il concerto “Un blues all’italiana” con Stevie Biondi e Nik Valente. La serata prevede esibizioni dal vivo con musica blues interpretata da artisti italiani. L’evento si svolge nel locale di Rovigo e durerà circa due ore. L’ingresso è libero.
Rovigo, 17 luglio 2026 – Questa sera, alle 21.30, all’Osteria dei Gati Mati in via Badaloni ‘Un blues all’italiana’ con Stevie Biondi e Nik Valente. Stevie Biondi cresce in una famiglia di musicisti: la nonna in arte conosciuta come Tina Adolfi, cantava in teatro e per la Eiar (la futura Rai), il padre Giuseppe, in arte Stefano Biondi, era un cantautore molto noto in Sicilia e il fratello Mario Biondi è un cantante, autore, arrangiatore e produttore di fama internazionale. Stevie inizia il suo percorso con qualche esibizione in pubblico già in tenera età durante spettacoli scolastici e di paese, poi in adolescenza si dedica all’hip-hop e all’R&B con la scrittura di testi e la composizione di strumentali e successivamente, a vari progetti rock-pop coi suoi coetanei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Shuffle Blues Italiano da Ballare | Osteria Blues
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