Rovigo, 17 luglio 2026 – Questa sera, alle 21.30, all’Osteria dei Gati Mati in via Badaloni ‘Un blues all’italiana’ con Stevie Biondi e Nik Valente. Stevie Biondi cresce in una famiglia di musicisti: la nonna in arte conosciuta come Tina Adolfi, cantava in teatro e per la Eiar (la futura Rai), il padre Giuseppe, in arte Stefano Biondi, era un cantautore molto noto in Sicilia e il fratello Mario Biondi è un cantante, autore, arrangiatore e produttore di fama internazionale. Stevie inizia il suo percorso con qualche esibizione in pubblico già in tenera età durante spettacoli scolastici e di paese, poi in adolescenza si dedica all’hip-hop e all’R&B con la scrittura di testi e la composizione di strumentali e successivamente, a vari progetti rock-pop coi suoi coetanei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un blues all’italiana all’Osteria

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Shuffle Blues Italiano da Ballare | Osteria Blues

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