Dj set by Niko Vittorini | Osteria Marconi

Da veronasera.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 maggio, dalle 19 alle 23, l'Osteria Marconi organizza un DJ set con Niko Vittorini. La serata si svolge negli spazi dell'osteria, dove è possibile gustare aperitivi, vini e piatti della cucina locale. L'evento si svolge in un'atmosfera informale e vivace, ideale per ascoltare musica dal vivo mentre si trascorre una serata in compagnia.

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Venerdì 22 maggio, dalle 19 alle 23, l'Osteria Marconi ospita un imperdibile DJ Set by Niko Vittorini: una serata musicale unica per accompagnare aperitivi, vini e buona cucina in un'atmosfera rilassata e coinvolgente.Locandina Osteria Marconi 22 maggio 2026.🔗 Leggi su Veronasera.it

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