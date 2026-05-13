Dj set by Niko Vittorini | Osteria Marconi

Venerdì 22 maggio, dalle 19 alle 23, l'Osteria Marconi organizza un DJ set con Niko Vittorini. La serata si svolge negli spazi dell'osteria, dove è possibile gustare aperitivi, vini e piatti della cucina locale. L'evento si svolge in un'atmosfera informale e vivace, ideale per ascoltare musica dal vivo mentre si trascorre una serata in compagnia.

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