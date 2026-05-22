Blues to Bop torna a Lugano | tre giorni di musica blues nelle piazze della città

Dal 17 al 19 luglio si svolgerà a Lugano la nuova edizione di Blues to Bop, evento musicale dedicato al blues. La manifestazione prevede tre giorni di concerti che coinvolgono diverse piazze della città, tutte accessibili senza biglietto. La rassegna si ripropone come uno degli appuntamenti principali dell’estate luganese, offrendo spettacoli in spazi pubblici distribuiti nel centro cittadino. La presenza di artisti e band locali e internazionali arricchirà il programma musicale.

Dal 17 al 19 luglio torna Blues to Bop, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate luganese, che riporta il blues nel cuore della città con una formula diffusa e completamente gratuita. Le piazze del centro di Lugano diventeranno palcoscenico naturale per concerti, incontri e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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