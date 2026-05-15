Arezzo si trova di fronte a un aumento delle difficoltà nel trovare alloggi popolari, mentre la ricerca di un parcheggio nel centro cittadino durante il fine settimana rimane complicata. I dati ufficiali indicano che le liste di attesa per case popolari sono in crescita, con molte famiglie che aspettano anni prima di ricevere una sistemazione. Le promesse di interventi e miglioramenti da parte delle istituzioni non sono ancora diventate realtà, lasciando molte persone a cercare soluzioni alternative senza successo.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa SUNIA Tra affitti alle stelle, case popolari che cadono a pezzi e graduatorie infinite, il SUNIA lancia il grido d’allarme ai candidati sindaco: “Servono soldi e idee vere, non i soliti volantini col rendering felice”. Ad Arezzo ormai la casa è diventata come il tartufo bianco: tutti ne parlano, pochi la trovano e chi ce l’ha se la tiene stretta. Il SUNIA, sindacato degli inquilini, ha deciso di ricordarlo ai candidati sindaco con un messaggio semplice semplice: qui il sistema abitativo sta andando a ramengo e forse sarebbe il caso di parlarne prima di inaugurare l’ennesima rotonda col buffet. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Case popolari, affitti e promesse: ad Arezzo trovare casa ormai è più difficile che trovare parcheggio in centro il sabato

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