Durante i giorni di Umbria Jazz, le forze dell’ordine hanno garantito la sicurezza in città. Un rappresentante ha espresso un ringraziamento a tutte le donne e gli uomini impegnati nei controlli e nelle operazioni di sicurezza. La manifestazione musicale si è svolta senza incidenti rilevanti, grazie anche al lavoro delle forze di polizia. La presenza delle forze dell’ordine è stata costante lungo tutto il periodo della manifestazione.

"Un ringraziamento a tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che hanno garantito la sicurezza della città durante i giorni di Umbria Jazz ". A esprimerlo è Antonio Donato, consigliere delegato alla sicurezza urbana del Comune, che rivolge un plauso particolare alla Polizia Locale per il lavoro svolto in occasione della manifestazione, una delle più importanti del panorama internazionale. "Umbria Jazz ha richiamato in città decine di migliaia di persone, artisti di livello internazionale e un pubblico proveniente da ogni parte d’Italia e dall’estero. In un contesto così complesso, la sicurezza è stata assicurata grazie all’impegno quotidiano e alla professionalità di tutte le forze dell’ordine, che hanno operato con efficacia, coordinamento e grande senso di responsabilità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Umbria Jazz, Donato ringrazia le forze dell’ordine

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