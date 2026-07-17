Ultimissime Inter LIVE | primo allenamento in Germania le parole di Zielinski la situazione per Spence

Notizia in breve

L’Inter ha svolto il primo allenamento in Germania, con il centrocampista Zielinski che ha parlato ai media. La situazione di Spence resta da monitorare, mentre le altre notizie del giorno riguardano aggiornamenti sulla rosa e le prossime partite. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle novità più recenti del club nerazzurro.