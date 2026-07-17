Ultimissime Inter LIVE | primo allenamento in Germania le parole di Zielinski la situazione per Spence
L’Inter ha svolto il primo allenamento in Germania, con il centrocampista Zielinski che ha parlato ai media. La situazione di Spence resta da monitorare, mentre le altre notizie del giorno riguardano aggiornamenti sulla rosa e le prossime partite. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle novità più recenti del club nerazzurro.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 17 LUGLIO Ritiro Inter, primo allenamento estivo in Germania! C’è Bisseck ad accogliere i nerazzurri – VIDEO. Ritiro Inter, primo allenamento estivo in Germania! C’è Bisseck ad accogliere i nerazzurri. Il tedesco dietro la telecamera all’ingresso in campo Spence, c’è distanza! L’Inter prepara un’offerta da oltre 35 milioni, ma il Tottenham chiede di più. 🔗 Leggi su Internews24.com
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