Ultimissime Inter LIVE | presentata la nuova maglia l’intervista di Lautaro
È stata presentata la nuova maglia dell’Inter. Lautaro ha rilasciato un’intervista. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle notizie nerazzurre. Le notizie più recenti riguardano il club e vengono pubblicate quotidianamente. Gli approfondimenti sono disponibili in diretta per chi vuole seguire gli sviluppi più importanti.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 17 LUGLIO Lautaro rivela: «Ho pianto tanto nello spogliatoio, è qualcosa di incredibile». Dalla dedica alla famiglia alla finale con la Spagna. Lautaro racconta le emozioni dopo il gol decisivo contro l’Inghilterra: il pensiero per i genitori, la voglia di giocare sempre e il sogno di conquistare un altro Mondiale Inter, svelata la nuova maglia Away 202627: ispirazione baseball, debutto al Fanatics Fest di New York. 🔗 Leggi su Internews24.com
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