Ultimissime Inter LIVE | presentata la nuova maglia l’intervista di Lautaro

Notizia in breve

È stata presentata la nuova maglia dell’Inter. Lautaro ha rilasciato un’intervista. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle notizie nerazzurre. Le notizie più recenti riguardano il club e vengono pubblicate quotidianamente. Gli approfondimenti sono disponibili in diretta per chi vuole seguire gli sviluppi più importanti.