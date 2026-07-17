Presentata a New York la nuova seconda maglia Inter | c' è anche Vieri
A New York è stata presentata la nuova seconda maglia dell'Inter, con un design ispirato al baseball e ai colori nerazzurri. Il kit è stato mostrato durante il Fanatics Fest NYC e include anche la presenza di un ex giocatore noto per aver indossato la maglia nerazzurra.
Ispirato all'immaginario intramontabile del baseball e reinterpretato attraverso l'identità visiva nerazzurra, il nuovo kit è stato svelato al Fanatics Fest NYC. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Inter, presentata a New York la seconda maglia per la stagione 2026-2027 x.com
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