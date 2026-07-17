ucraina turchia il tandem si rafforza con roma protagonista

Notizia in breve

Lunedì si è svolto un incontro tra rappresentanti di Ucraina e Turchia, rafforzando la cooperazione tra i due paesi. Durante la riunione sono state discusse questioni legate alla crisi in Ucraina e alla sicurezza nel Mediterraneo. Nel frattempo, il governo italiano ha condiviso riflessioni strategiche sul ruolo del Mediterraneo e sul sostegno all’Ucraina, inserendo questi temi in un quadro di alleanze geopolitiche.