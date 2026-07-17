Ucraina-Turchia il tandem si rafforza con Roma protagonista
Lunedì si è svolto un incontro tra rappresentanti di Ucraina e Turchia, rafforzando la cooperazione tra i due paesi. Durante la riunione sono state discusse questioni legate alla crisi in Ucraina e alla sicurezza nel Mediterraneo. Nel frattempo, il governo italiano ha condiviso riflessioni strategiche sul ruolo del Mediterraneo e sul sostegno all’Ucraina, inserendo questi temi in un quadro di alleanze geopolitiche.
Il tavolo diplomatico sulla crisi in Ucraina necessita di una serie di triangolazioni geopolitiche per avere effetto. Una di esse passa dall’asse Kyiv-Ankara, con al suo interno le riflessioni strategiche fatte dal governo italiano in seno al concetto di difesa (Ucraina e Mediterraneo sono quadranti interconnessi). Nel mezzo, la consapevolezza che il “formato di Istanbul” potrebbe essere l’ultima carta da giocare circa i negoziati di pace tra i paesi del Mar Nero. Le relazioni fra Ucraina e Turchia. Al ministro degli Esteri turco Hakan Fidan è stato conferito l’Ordine al Merito di seconda classe: così il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha elogiato gli sforzi di mediazione in corso da parte della Turchia, esprimendo gratitudine ad Ankara per il suo lavoro diplomatico volto a negoziare con la Russia. 🔗 Leggi su Formiche.net
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