Israele-Libano il prossimo round negoziale si terrà a Roma Tajani firma l’intesa che rafforza il dialogo con i Paesi del Golfo

Da secoloditalia.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano si svolgerà a Roma il 15 e 16 luglio. La notizia è stata comunicata dall’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti durante un incontro con il Council on Foreign Relations a Washington. La conferma arriva dopo che il governo italiano ha firmato un accordo che rafforza il dialogo con i Paesi del Golfo.

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Si terrà a Roma, i prossimi 15 e 16 luglio, il nuovo round di negoziati diretti tra Israele e Libano. A rivelarlo è stato l’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, durante un incontro con il Council on Foreign Relations a Washington. L’incontro, secondo quanto riferito dal giornale israeliano Ynet, si svolgerà a livello di ambasciatori. Leiter ha inoltre affermato che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà Donald Trump il 21 luglio. A Roma il prossimo round negoziale tra Israele e Libano. Il round “romano” riveste dunque una particolare importanza nell’ambito delle trattative e conferma l’importanza del ruolo dell’Italia nella complessa partita diplomatica che si gioca in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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