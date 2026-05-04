Roma-Fiorentina | Gasperini lancia il tandem Dybala-Soulé

Stasera all’Olimpico, la Roma affronta la Fiorentina in una partita valida per il campionato di Serie A. La squadra giallorossa schiera il tandem formato da Dybala e Soulé in attacco, mentre il tecnico Gasperini ha scelto questa formazione per cercare di ottenere i tre punti e approfittare del recente risultato negativo della Juventus. La partita si gioca in un momento in cui i punti sono fondamentali per entrambe le squadre in classifica.

La Roma scende in campo stasera allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina con un unico obiettivo: sfruttare il recente passo falso della Juventus per riaprire definitivamente la corsa Champions. In un clima di febbrile attesa, il tecnico Gian Piero Gasperini si affida alla qualità dei suoi talenti più cristallini per scardinare la difesa viola e accorciare le distanze dal quarto posto. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, il paradosso di una stagione vissuta senza veri punti di riferimento offensivi sembra essere giunto a una svolta grazie al ritorno a pieno regime della coppia argentina composta da Paulo Dybala e Matias Soulé, chiamati a supportare il centravanti Donyell Malen in questo rush finale di campionato.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Fiorentina: Gasperini lancia il tandem Dybala-Soulé Notizie correlate Roma-Juve, Gasperini lancia la scommessa Venturino: Dybala e Soulé verso il forfaitIl classe 2006 scavalca Zaragoza nelle gerarchie: pronto l'esordio da titolare nel match chiave per la zona Champions. Leggi anche: Roma decimata, Gasperini lancia Malen: Dybala e Soulé ancora fuori, Celik vede la Juventus Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie A, oggi Roma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming; La Roma perde Bryan Zaragoza, l'attaccante spagnolo non ci sarà contro la Fiorentina; Gasperini: Koné e Dybala recuperati. La presenza di Corbin è segnale per il futuro; Roma, Gasperini e i dubbi sul futuro: Sarò il più chiaro possibile…. Roma-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vedere la partitaGasperini vuole la vittoria per continuare la corsa al posto Champions League. Il tecnico recupera Koné a centrocampo e Dybala in attacco ... romatoday.it Mercato Roma, Gasperini apprezza Dodo e Fortini per le fasceTra i giocatori della Fiorentina, prossima avversaria della Roma, Gasperini apprezza Dodo e Fortini per rinforzare le fasce. siamolaroma.it Roma-Fiorentina - Le probabili formazioni dei quotidiani #ASRoma #RomaFiorentina #SerieA x.com ROMA-FIORENTINA: le probabili formazioni dei quotidiani Torna Koné dal 1'. Pisilli in vantaggio su Dybala per un posto con Malen e Soulé https://tinyurl.com/32mfcfxf - facebook.com facebook