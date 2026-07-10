Kiev ha attaccato 12 petroliere russe nel mar d’Azov, mentre Mosca ha risposto con attacchi di droni sul territorio ucraino. Nessuna informazione sui danni o sulle vittime è stata comunicata. Le operazioni militari si sono svolte nel contesto del conflitto in corso tra i due paesi. La situazione resta tesa, con entrambe le parti che continuano le azioni offensive.

Il fronte della guerra europea con l’esercito di Kiev che ha colpito 12 petroliere russe nel mar d’Azov e i russi che lanciano droni sul suolo ucraino. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, Kiev colpisce 12 petroliere russe. Mosca risponde con i droni

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