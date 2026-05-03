Nelle ultime ore, droni provenienti dall’Ucraina hanno colpito raffinerie, terminal petroliferi e centri di comando situati a circa duemila chilometri dai confini russi. Questi attacchi hanno provocato incendi e danni significativi alle strutture, mentre missili sono stati lanciati su Odessa e Kherson. Le operazioni continuano a coinvolgere obiettivi strategici nelle regioni russe, rendendo la situazione più complessa sul fronte militare.

I droni lanciati dall'Ucraina continuano a causare pesanti danni alle raffinerie, ai terminal petroliferi e ai centri di comando russi anche a duemila chilometri dai propri confini. Si stima che solo a marzo i russi abbiano subito 35 mila perdite e una parte consistente di queste è stata eliminata dai droni ben prima di arrivare in prima linea. Kiev insomma si conferma estremamente chirurgica e tecnologica: i propri velivoli senza pilota sono diventati un'arma sempre più difficile da intercettare per la difesa del Cremlino. Tutto bene, quindi, per Zelensky? Non proprio. Permangono infatti i problemi strutturali relativi alle truppe: numericamente esigue se confrontate a quelle russe, e proprio per questo gli ucraini hanno bisogno di fermare con i droni le avanzate nemiche ben prima che si presentino al fronte.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina, i droni di Kiev incendiano le raffinerie russe. Missili su Odessa e Kherson

Notizie correlate

Leggi anche: Ucraina, raid Russia su Kherson e a Odessa: almeno 3 morti

Ucraina, missili e droni su Kiev: colpiti edifici residenziali e infrastrutture civiliUn attacco aereo combinato con missili e droni è stato lanciato nella notte su kiev e altre città, tra cui Kharkiv e Zaporizhia, da parte delle forze...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: L’Ucraina ha superato la Russia negli attacchi coi droni; L’Ucraina partner del Golfo con la Drone Diplomacy; Guerra in Ucraina, drone precipita in Romania: 200 persone evacuate; Attacco russo sull'Ucraina, bombe e droni in più regioni: news di oggi.

Ucraina, i droni di Kiev incendiano le raffinerie russe. Missili su Odessa e KhersonI droni lanciati dall'Ucraina continuano a causare pesanti danni alle raffinerie, ai terminal petroliferi e ai centri di comando russi ... iltempo.it

Record di droni russi sull'Ucraina ad aprile, quasi 6.600 uav a lungo raggioKIEV, 01 MAG - Record di attacchi russi con i droni in Ucraina ad aprile. Lo rileva un'analisi dell'Afp basata sui dati pubblicati dall'aeronautica militare ucraina. Secondo la rilevazione, Mosca ha l ... ansa.it

Da ieri almeno 13 morti e decine di feriti negli attacchi russi sull'Ucraina. Kiev colpisce un porto sul Baltico e tre petroliere. Zelensky, oggi in visita in Armenia: "Mosca può porre fine alla guerra". Cremlino: "L'Unione europea impedisce agli Stati Uniti di mettere l - facebook.com facebook

LA REPUBBLICA NATA DALLA DESISTENZA Il 65% degli italiani non considera la Russia neppure “una rivale”, nonostante le migliaia di attacchi cyber, l’Ucraina, le interferenze e gli insulti alle alte cariche dello Stato. Più del rischio fascismo, qui siamo tornat x.com