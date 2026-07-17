Ucraina la rimozione di Fedorov da ministro della Difesa suscita interrogativi anche nell’Ue

Il ministro della Difesa ucraino è stato rimosso dal suo incarico in modo improvviso durante un rimpasto di governo deciso dal presidente. La notizia ha generato reazioni di disappunto tra alcuni rappresentanti dell’Unione Europea. La decisione è stata comunicata senza dettagli ufficiali sui motivi di questa sostituzione. La nomina e la revoca sono avvenute nel contesto di una riforma del governo ucraino.

Il licenziamento a sorpresa del ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov, nell’ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Volodymyr Zelensky, starebbe suscitando malumori a Bruxelles. In un’intervista rilasciata a European Pravda, il commissario europeo alla Difesa, Andrius Kubilius, ha espresso la propria sorpresa per il licenziamento del giovane ministro, avvenuto nell’ambito del più ampio rimpasto di governo annunciato lo scorso 12 luglio, che ha visto anche la sostituzione della premier Yulia Svyrydenko e una serie di cambiamenti ai vertici delle principali istituzioni di sicurezza e delle forze dell’ordine. Il 16 luglio il Parlamento ucraino ha nominato il nuovo Consiglio dei ministri, guidato dal numero uno di Naftogaz, Serhii Koretskyi, con 264 voti favorevoli, 15 contrari e 19 astensioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Zelensky, proteste in UCRAINA dopo la rimozione del ministro Fedorov | The Essential

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