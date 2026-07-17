Ucraina due morti in attacco russo su Odessa | l' intervento dei soccorritori

Due persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite in un attacco missilistico notturno contro un edificio residenziale a Odessa. Lo ha confermato il presidente ucraino, aggiungendo che in tutto il paese quattro persone hanno perso la vita negli attacchi russi della notte. I soccorritori sono intervenuti per estrarre i sopravvissuti e mettere in sicurezza l’area. Nessun dettaglio è stato fornito sui danni o sulle cause specifiche dell’attacco.

Quattro persone sono morte negli attacchi russi nella notte contro l’ Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “A Odessa, due persone sono state uccise a seguito dell’attacco missilistico notturno della Russia contro un edificio residenziale. Altre cinque persone sono rimaste ferite, tra cui tre bambini”, ha spiegato su X. Nelle immagini l’intervento dei soccorritori sulle zone colpite. “Nella regione di Sumy sono state sganciate quindici bombe aeree guidate. Una persona è rimasta ferita a Sumy e sono stati danneggiati edifici residenziali e infrastrutture civili, tra cui una biblioteca”, ha dichiarato. “Anche altre regioni del nostro Paese sono state colpite. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ucraina, 2 morti e 8 feriti in un attacco missilistico russo a Odessa

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