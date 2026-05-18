Ucraina attacco russo su Odessa | 18 feriti

Da lapresse.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte, tre edifici residenziali a Odessa sono stati colpiti da droni russi, provocando il ferimento di 18 persone. La città si trova nel sud dell’Ucraina e gli attacchi sono avvenuti nel cuore della notte. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza alle persone coinvolte e mettere in sicurezza le strutture colpite. Non sono stati riportati danni mortali, ma i feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie.

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Droni russi hanno colpito tre edifici residenziali a Odessa, in Ucraina, durante la notte, ferendo 18 persone. Un’abitazione a Prymorskyi è stata distrutta, altre due hanno riportato danni a facciate, tetti e finestre. I vigili del fuoco hanno spento rapidamente gli incendi scoppiati nei palazzi colpiti. Oltre a Odessa, i raid hanno interessato anche Dnipro, Chernihiv e Zaporizhzhia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ucraina, massicci raid russi su Odessa

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