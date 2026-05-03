Nella giornata di oggi, in Ucraina, si sono verificati attacchi nelle regioni di Odessa e Sumy, che hanno causato tre morti e più di venti feriti. La notizia è stata confermata da Ukrinform, che ha riferito sui danni e le vittime derivanti dagli attacchi. I dettagli sugli eventi specifici e le modalità degli attacchi non sono stati ancora resi noti.

Tre morti e oltre venti feriti in Ucraina. È il bilancio di una serie di attacchi nelle regioni ucraine di Odessa e Sumy come riferisce Ukrinform. Nella regione di Odessa, due persone sono state uccise e altre cinque ferite a seguito di un attacco alle infrastrutture portuali. Oleh Kiper, capo dell’Amministrazione militare regionale di Odessa, ha comunicato la notizia su Telegram: “Il nemico continua a colpire infrastrutture civili e portuali nella regione di Odessa – ha scritto – Purtroppo, due persone sono state uccise e altre cinque ferite. Le mie più sincere condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari”. Nella regione di Sumy, una persona è stata uccisa e altre 18 ferite nelle ultime 24 ore a seguito di attacchi russi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, attacco russo a Odessa e Sumy: 3 morti e oltre venti feriti

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