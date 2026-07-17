Ucciso per le cuffiette da 14 euro | Rezza capace di intendere e volere

Da ilgiorno.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 31 anni è stato ucciso con una coltellata al petto mentre rincasava dal lavoro notturno in un supermercato. La vittima aveva acquistato cuffiette del valore di 14 euro poco prima dell’aggressione. L’episodio è avvenuto tra la notte del 10 e l’11 ottobre a Rozzano. L’autore del colpo è stato arrestato e si trova ora in custodia. La vittima è deceduta poco dopo l’intervento dei soccorritori.

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Ucciso con una coltellata al petto, per delle cuffiette, mentre rincasava dal lavoro notturno in un supermercato. È morto così la notte tra il 10 e l’11 ottobre a Rozzano Manuel Mastrapasqua, 31 anni. Il suo aggressore, Daniele Rezza, 19 anni all’epoca dei fatti, è stato condannato in primo grado a 27 anni di reclusione. "Quando l’ho visto volevo prendergli tutto: soldi, cellulare, qualsiasi cosa potessi rivendere", mise a verbale Rezza dopo l’arresto, il 13 ottobre 2024. Resta così sospeso a una spiegazione insensata quel gesto così violento. Secondo i suoi legali Rezza soffrirebbe di una "disregolazione delle funzioni emotive che dà reazioni sproporzionate, non sa valutare in modo cosciente le situazioni che ha davanti, non riesce a controllare i suoi impulsi per una patologia psichiatrica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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