Tuttosport – Gatti può ritrovare Allegri il Parma corre ai ripari per Pellegrino | il punto sul mercato Juve

La Juventus è in trattativa avanzata con il Parma per il trasferimento di Pellegrino, con i rappresentanti del giocatore che arriveranno nei prossimi giorni. Nel frattempo, Gatti potrebbe tornare ad allenarsi con la squadra dopo un possibile reintegro di Allegri. La società continua a monitorare anche altri profili, come Lucumí, e lavora per definire le prossime mosse di mercato.

2026-07-17 20:27:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Da Pellegrino a Lucumí: le prossime mosse della Juventus. Proseguono i contatti con il Parma per Pellegrino e cresce la fiducia per la chiusura dell’operazione, visto l’arrivo dei suoi agenti nei prossimi giorni. Più complicata, invece, la pista che porta a Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista vuole attendere gli sviluppi del rinnovo con la Roma e, almeno al momento, la Juventus vede diminuire le proprie possibilità. Per la porta lo stallo nella trattativa per il Dubu Martínez mantiene viva la candidatura di Vicario. In difesa, infine, il preferito di Spalletti continua a essere Lucumí. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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