Il tecnico del Milan ha incontrato i suoi calciatori nel pomeriggio di ieri per discutere delle prossime partite di Champions League. La squadra si prepara ad affrontare un impegno importante in Europa e il mister ha fornito indicazioni e consigli per affrontare al meglio la competizione. In campo, i giocatori si stanno allenando con intensità in vista degli incontri decisivi.

Allegri ha voluto tenere 'a rapporto' i suoi ragazzi, prima dell'allenamento di ieri, chiedendo loro di mantenere i nervi saldi e richiamandoli al senso di responsabilità per il rush finale della stagione. Il tecnico livornese ha ricordato al suo Milan quanto bene abbia lavorato per dieci mesi e come sarebbe brutto, per tutti, buttare via una stagione per due mesi di difficoltà. Ha chiesto, pertanto, ai rossoneri il massimo impegno, tanta abnegazione, la più grande coesione sul terreno di gioco, ricordando come il Milan - per tutto l'anno - si sia meritato di entrare in Champions League nella prossima stagione e che, pertanto, dovranno dare tutto sul campo per non fallire questa importante missione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Champions a rischio, Allegri corre ai ripari: ecco cosa ha detto Max ai suoi ragazzi

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