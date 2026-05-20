Il Milan si prepara ad affrontare la partita decisiva in Champions League contro il Cagliari, mentre le voci di mercato continuano a circolare. La squadra ha mostrato gli stessi errori di alcune partite precedenti, portando il tecnico a intervenire con modifiche nella formazione e negli schemi. La sfida si presenta come un banco di prova importante, con la società che cerca di risolvere le criticità emerse nelle ultime uscite. La partita sarà un momento chiave per la stagione e per le ambizioni europee del club.

Siamo ormai giunti a novanta minuti dalla fine di una stagione alquanto complicata, ma che può far ritornare in Milan nell'Europa che conta: in Champions League, quella che è stata la sua casa per tantissimi anni. L'ingresso tra le grandi d'Europa significa davvero tanto: la prima cosa è centrare l'obiettivo stagionale di cui si è parlato fin dall'inizio, il secondo punto è legato alle risorse economiche. Con l'ingresso in Champions, infatti, nelle casse del Milan finirebbero degli introiti che verrano poi riutilizzai per finanziare una parte del mercato, in modo da rinforzare la squadra per rimanere poi ad alti livelli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, stessi errori, ma Allegri corre ai ripari: la differenza con i predecessori

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