Tutto su Disney Lorcana | Viticcio all’Attacco in arrivo in Italia con Monsters & Co e nuove minacce

Ravensburger ha annunciato l’arrivo in Italia di Disney Lorcana: Viticcio all’Attacco, noto anche come Attack of the Vine! sul mercato anglofono. Il gioco si prepara ad affrontare nuove minacce e un nemico atipico, in un reame di incanti e inchiostro. Dopo le esplorazioni dell’ultimo capitolo, i dettagli ufficiali sono stati svelati in vista dell’estate. Il titolo includerà personaggi come Monsters & Co. e introduce nuove sfide per i giocatori italiani.

Il reame di incanti e inchiostro si prepara ad affrontare un nemico atipico e strisciante. Dopo le esplorazioni selvagge dell’ultimo capitolo, Ravensburger scalda i motori per l’estate dei giocatori italiani svelando i dettagli ufficiali di Disney Lorcana: Viticcio all’Attacco (conosciuto sul mercato anglofono come Attack of the Vine! ). In arrivo a luglio 2026, questo tredicesimo set del gioco di carte collezionabili si preannuncia come un vero e proprio spartiacque: per la prima volta i duellanti non si scontreranno con un classico villain in carne e ossa, ma contro un’inarrestabile anomalia ambientale pronta a fagocitare il Grande Illuminario. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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