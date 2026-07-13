Il terzo capitolo di Monsters & Co. è in fase di produzione. Disney Pixar ha confermato ufficialmente lo sviluppo del film. Nessuna data di uscita è stata comunicata.

La porticina rosa a fiorellini di Boo si sta per riaprire. Monsters & Co. sta ufficialmente per tornare. In casa Disney Pixar, secondo fonti ufficiale, il terzo capitolo della saga mostruosa è in lavorazione. Vediamo quali sono le prime indiscrezioni sull’attesissimo progetto artistico, e quali sono gli altri progetti a cantiere aperto della Disney. Nuovi sogni e nuovi progetti. Monsters & Co. 3 è ufficialmente in lavorazione, in uscita nel 2029 o nel 2030, circa 16 anni dopo l’ultimo capitolo Monsters University, diretto da Dan Scanlon, che ha superato l’originale con un incasso globale di 743 milioni di dollari. Non si sa ancora chi dirigerà il film, né sono stati rivelati dettagli sulla trama. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Monsters & Co. 3 è ufficialmente in lavorazione. Ecco quali sono tutti i progetti Disney in corso

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