Disney Lorcana | Lande Sconosciute tutto sulla nuova espansione e i nuovi personaggi

L'uscita di Disney Lorcana: Lande Sconosciute ha portato all'introduzione di nuovi personaggi e carte all'interno del gioco. L'espansione, disponibile da poco, include diverse varianti di carte e nuove meccaniche di gioco. Le prime analisi indicano un impatto significativo sul meta, con alcuni mazzi che si adattavano facilmente alle novità. La community si sta già confrontando sulle strategie da adottare con questa nuova fase.

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Il meta di Disney Lorcana sta per subire lo scossone più grosso dal giorno del lancio ufficiale. Ravensburger ha finalmente alzato il sipario su Lande Sconosciute (conosciuto oltreoceano come Wilds Unknown ), la nuovissima espansione del gioco di carte collezionabili destinata a rompere gli schemi tradizionali. Mettete momentaneamente in panchina le classiche principesse, perché il nuovo blocco di carte porta in dote, per la primissima volta nel TCG, le IP pesanti della scuderia Pixar. Con meccaniche pronte a riscrivere i tier list e un occhio di riguardo inedito per la scena del gioco organizzato, l’espansione si prepara a cannibalizzare i tavoli da gioco per l’intera estate.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Disney Lorcana: Lande Sconosciute, tutto sulla nuova espansione e i nuovi personaggi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Lorcana è pronto per la sua prima gelata | Incanto d’Inverno Sullo stesso argomento Leggi anche: Oltre l’Orizzonte: Disney Lorcana cala l’asso con il set Lande Sconosciute Riftbound: League of Legends – Unleashed, tutto sulla nuova espansioneSe pensavate che il meta si fosse assestato dopo i botti di Spiritforged, vi sbagliavate di grosso.