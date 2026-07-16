In Tunisia, più di 1.400 startup sono attive, rafforzando la collaborazione con l’ecosistema innovativo italiano. La partnership tra i due paesi si concentra sullo sviluppo di progetti condivisi e sulla promozione di startup nel settore tecnologico. Le iniziative prevedono scambi di conoscenze, investimenti e programmi di accelerazione congiunti. La presenza di numerose startup in Tunisia rappresenta un dato chiave per le strategie di cooperazione tra i due paesi nel campo dell’innovazione.

La Tunisia e l’Innovazione: Un Partner Strategico per l’Italia. TUNISI (TUNISIA) – La Tunisia, con oltre 1.400 startup attive, si posiziona come un partner strategico per l’Italia nel rafforzare l’ecosistema dell’innovazione. Durante la seconda edizione degli “Innovation Talks”, l’ambasciatore d’Italia a Tunisi, Alessandro Prunas, ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra i due paesi. L’evento è stato promosso dall’Ambasciata d’Italia e da Terna Innovation Zone, dimostrando l’impegno concreto per il progresso tecnologico e innovativo. Un Ecosistema in Crescita. L’Innovation Talks, tenutosi presso lo Startup Village e moderato da Wassim Ben Larbi, ha visto partecipare vari esponenti del mondo dell’innovazione tunisina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tunisia: 1.400 startup accelerano la cooperazione con l’ecosistema dell’innovazione italiano.

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