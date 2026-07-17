Tuffo nel passato assieme al Fai Il Castello di Sulbiate apre le porte con una serata di visite guidate
Il castello di Sulbiate apre le porte con visite guidate serali, organizzate dal Fai. La serata intitolata “Sogno di una notte di mezza estate” permette di visitare cortili segreti, affreschi secolari e di godere delle atmosfere del tramonto. L’evento si svolge oggi nel castello, situato in piazza Castello, e coinvolge la delegazione Fai del Vimercatese.
“Sogno di una notte di mezza estate“ tra cortili segreti, affreschi secolari e le atmosfere sospese del tramonto. Oggi la delegazione Fai del Vimercatese apre le porte del millenario Castello Lampugnani Cremonesi di piazza Castello a Sulbiate. La storica dimora privata, solitamente chiusa al pubblico, si lascerà scoprire sotto la luce dorata della sera, offrendo ai visitatori un viaggio suggestivo e fuori dal tempo nel cuore della Brianza. Il tour si preannuncia come un affascinante tuffo nella storia. Edificato nel 1452 dal mercante milanese Paolo Lampugnani come classico fortilizio di pianura, anticamente cinto da un fossato, il maniero ingloba in realtà un nucleo medievale ancora più antico risalente al XIII secolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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