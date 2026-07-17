tuffo nel passato assieme al fai il castello di sulbiate apre le porte con una serata di visite guidate

Notizia in breve

Il castello di Sulbiate apre le porte con visite guidate serali, organizzate dal Fai. La serata intitolata “Sogno di una notte di mezza estate” permette di visitare cortili segreti, affreschi secolari e di godere delle atmosfere del tramonto. L’evento si svolge oggi nel castello, situato in piazza Castello, e coinvolge la delegazione Fai del Vimercatese.