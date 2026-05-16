Il Caseificio ’Il Fiorino’ apre le porte per le visite guidate

Il Caseificio ’Il Fiorino’ ha annunciato l’apertura delle sue porte per visite guidate, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino il processo di produzione del Pecorino Toscano Dop. Durante la giornata, i visitatori potranno osservare le tecniche artigianali utilizzate nel territorio maremmano e assaporare il formaggio tradizionale. L’evento si svolge in un contesto in cui si mette in mostra la lavorazione lattiero-casearia tipica della zona, con un focus sulla qualità e l’artigianalità.

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