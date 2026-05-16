Il Caseificio ’Il Fiorino’ apre le porte per le visite guidate
Il Caseificio ’Il Fiorino’ ha annunciato l’apertura delle sue porte per visite guidate, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino il processo di produzione del Pecorino Toscano Dop. Durante la giornata, i visitatori potranno osservare le tecniche artigianali utilizzate nel territorio maremmano e assaporare il formaggio tradizionale. L’evento si svolge in un contesto in cui si mette in mostra la lavorazione lattiero-casearia tipica della zona, con un focus sulla qualità e l’artigianalità.
Una giornata dedicata alla tradizione casearia maremmana, tra produzione artigianale, territorio e degustazione del vero Pecorino Toscano Dop. Oggi il Caseificio Il Fiorino parteciperà all’iniziativa " Caseifici Aperti ", promossa dal Consorzio Pecorino Toscano Dop per far conoscere al pubblico alcune delle realtà produttive più rappresentative della regione. Per l’occasione il caseificio di Roccalbegna aprirà le porte dello stabilimento di località ’Paiolaio’, permettendo ai visitatori di entrare nel vivo della lavorazione dei formaggi che hanno reso ’Il Fiorino’ un’eccellenza conosciuta in tutto il mondo. Nel corso della giornata vengono... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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