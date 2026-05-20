Cantine Aperte Principe di Corleone apre le porte | visite guidate tra i vigneti degustazioni di vini e musica dal vivo

Da palermotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, le cantine della zona aprono le porte al pubblico per l’evento annuale. La manifestazione, alla sua 33ª edizione, prevede visite guidate tra i vigneti, degustazioni di vini e musica dal vivo. L’obiettivo è offrire l’opportunità di scoprire i processi di produzione e vivere momenti di convivialità. L’iniziativa è promossa dal Movimento Turismo del Vino e si svolge nel paesaggio di Monreale, attirando appassionati e curiosi interessati a scoprire le proprie produzioni locali.

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Ritrovare il piacere della convivialità attraverso esperienze autentiche immersi negli scorci suggestivi del paesaggio monrealese: maggio, per gli appassionati di vino, significa soprattutto Cantine Aperte, l’iniziativa giunta alla sua 33ª edizione e promossa dal Movimento Turismo del Vino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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