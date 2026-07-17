Tuchel si è impegnato al 100% con l’Inghilterra dopo l’eliminazione dalla Coppa del Mondo

Thomas Tuchel ha affermato di essere totalmente dedicato al ruolo di allenatore della nazionale inglese, nonostante l’eliminazione in semifinale ai Mondiali. Il tecnico ha dichiarato che si concentrerà sulla preparazione per Euro 2028. Dopo la fine del torneo mondiale, Tuchel ha ribadito il suo impegno nel guidare la squadra nelle prossime competizioni ufficiali. Nessun cambiamento è stato annunciato riguardo al suo incarico.

2026-07-16 23:21:00 Breaking news: Thomas Tuchel insiste nel dire che è impegnato a guidare l’Inghilterra a Euro 2028 dopo l’eliminazione in semifinale ai Mondiali. L’Inghilterra ha visto infrangersi ad Atlanta il suo sogno di vincere la Coppa del Mondo per la prima volta dal 1966, lasciandosi sfuggire il vantaggio per 1-0 nella sconfitta per 2-1 contro gli agguerriti rivali dell’Argentina. Tuchel ha ricevuto critiche significative per un approccio eccessivamente difensivo dopo che l’Inghilterra è passata in vantaggio con Anthony Gordon al 10 ‘del secondo tempo. In alcune curve ci sono già state richieste affinché Tuchel, che ha firmato un prolungamento del contratto fino a Euro 2028 prima della Coppa del Mondo, perda il lavoro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Tuchel 100% invested in leading England at Euro 2028 despite semi-final failure

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