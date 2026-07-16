Thomas Tuchel ha dichiarato di non avere rimpianti dopo la partita tra Inghilterra e Argentina ai Mondiali, affermando di dover prendere una decisione riguardo al suo futuro. La sua posizione è stata comunicata in seguito all'esito della gara, senza ulteriori dettagli sui motivi delle sue scelte. La partita si è conclusa con un risultato che ha coinvolto entrambe le squadre, mentre Tuchel ha espresso la volontà di valutare i prossimi passi.

2026-07-16 01:09:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Thomas Tuchel ha difeso le sue sostituzioni e ha detto che “ha cercato di aiutare” i giocatori dell’Inghilterra dopo che i Tre Leoni hanno respinto un vantaggio nel secondo tempo perdendo 2-1 contro l’Argentina nelle semifinali della Coppa del Mondo ad Atlanta. Dopo il gol da distanza ravvicinata di Anthony Gordon al 55?, le sostituzioni di Tuchel hanno assicurato ai Tre Leoni sei difensori in campo quando Enzo Fernandez ha segnato dalla distanza a cinque minuti dalla fine dei tempi regolamentari e Lautaro Martinez ha segnato di testa il gol vincente al 92?. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuchel afferma di non avere rimpianti dopo il risultato della Coppa del Mondo tra Inghilterra e Argentina: “Devo prendere una decisione”

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