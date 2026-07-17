Tuchel l’ora dei processi | Ma resto fino all’Europeo

Da sport.quotidiano.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’allenatore di una nazionale ha annunciato di r rimanere in carica fino all’Europeo, nonostante la recente eliminazione ai Mondiali. La squadra inglese ha vissuto un’eliminazione che ha suscitato reazioni di delusione e indignazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Tuttavia, l’allenatore ha confermato la volontà di continuare il suo percorso con la squadra fino alla prossima competizione internazionale.

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C’è modo e modo per uscire dai Mondiali. Quello che è toccato all’ Inghilterra ha avuto l’effetto di trasformare la delusione – inevitabile, quando le ambizioni sono massime – in indignazione. Né alla stampa, né soprattutto ai tifosi, la scelta dei Tre Leoni di acquattarsi in difesa, sperando che l’Argentina non li trafiggesse, è parso un vero harakiri tattico. E così l’Inghilterra rimarrà almeno 66 anni senza rivincere la competizione calcistica più importante del pianeta. Thomas Tuchel, nonostante tutto, continuerà a guidare l’Inghilterra. Come riportato da Sky Sports UK, il Ct tedesco ha confermato che rispetterà il contratto fino agli Europei del 2028: "Andiamo avanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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